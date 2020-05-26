Единоборства
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Вандерлею Силве предложили 10 миллионов долларов за бой с Тайсоном

10:27
Вандерлей Силва. Фото Instagram.
Вандерлей Силва. Фото Instagram.
Теги:

Экс-чемпиону PRIDE в среднем весе и бывшему бойцу UFC и Bellator Вандерлею Силве предложили внушительный гонорар за возможный бой против экс-чемпиона мира по боксу в тяжелом весе Майка Тайсона. Бразилец может заработать 10 миллионов долларов, сообщает BJPenn.

Ранее президент организации кулачных боев Bare Knuckle Fighting Championship Дэвид Фельдман заявил о намерении сделать предложение Тайсону, который может заработать за бой 20 миллионов.

53-летний «Железный Майк» в данный момент проводит тренировки и готовится вернуться на ринг для проведения благотворительных поединков.

Единоборства / ММА: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир