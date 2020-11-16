Вандалы изрисовали граффити с изображением Хабиба в центре Челябинска

В Челябинске вандалы испортили граффити с изображением чемпиона UFC, непобежденного российского бойца Хабиба Нурмагомедова. На нем черной краской появилась надпись «Не наш герой», сообщает «Комсомольская правда».

Граффити с изображением Хабиба появилось на трансформаторной подстанции неподалеку. 27 октября его нарисовал челябинский художник Тимур Абдуллаев. Он признался, что вдохновением послужила недавняя победа Хабиба над американцем Джастином Гэтжи. После боя спортсмен заявил, что пообещал матери больше не выходить в октагон.

Сразу после победы Нурмагомедов объявил о завершении профессионально карьеры. На счету российского бойца 29 побед в 29 поединках в MMA.