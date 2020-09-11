Валуев не ждет легкой победы Харитонова в бою с Уильямсом

Знаменитый российский боксер Николай Валуев в разговоре с «СЭ» высказал свое мнение о поединке Сергея Харитонова против Дэнни Уильямса по правилам бокса.

— В этом бою будет нокаут, который организует Харитонов, — заявил «СЭ» Валуев. — У него прекрасная боксерская техника. Сергею может помешать только уход британца в глухую защиту с целью просто отстоять бой. Если Уильямс изберет такую тактику, то нокаута может и не быть. А если пойдут размены, в чем я сомневаюсь, то может и пропустить на встречке.

Конечно, Харитонов попытается решить все, как можно скорее. Думаю, что вряд ли это получится. Выходя по правилам бокса против искушенного бойца и надеяться на быстрое окончание не имеет смысла. Все равно где-то в подсознании будет сидеть, что это не смешанные единоборства, и здесь бить ногами нельзя. Это будет сковывать Сергея в первых раундах. (Севастиан Терлецкий)

Боксерский турнир в подмосковных Химках пройдет 11 сентября в баскетбольном центре. РЕН ТВ выступает его соорганизатором и будет транслировать бои эксклюзивно в прямом эфире. Главный бой турнира — Сергей Харитонов — Дэнни Уильямс, для российского бойца ММА это уникальный опыт выступления в профессиональном ринге против британского боксера, победителя Майка Тайсона. Также в рамках вечера состоится бой Федора Чудинова против Умара Садика (россиянин проведет первую защиту титула чемпиона WBA Gold). Оба поединка в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ. Начало трансляции — 22.55 (время московское).

Бои предварительного карда будут транслироваться на YouTube-канале «СЭ».