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Сегодня, 21:36

Валентина Шевченко подерется с Алексой Грассо 4 марта на UFC 285

Давид Хачатрян
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Валентина Шевченко.
Фото Global Look Press

Чемпионка наилегчайшего женского дивизиона UFC Валентина Шевченко (22-3) проведет следующую защиту титула в бою против четвертого номера рейтинга Алексы Грассо (15-3) 4 марта на UFC 285.

Турнир пройдет 4 марта на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США. Об этом сообщает ESPN.

Шевченко в прошлом поединке победила Тайлу Сантос (19-2) раздельным решением судей (48-47, 47-48, 49-46) 12 июня 2022-го на UFC 275 в Калланге, Сингапур.

Грассо идет на серии из четырех побед. В прошлом бою она одолела Вивиан Араужо (11-4) единогласным решением судей. Бой состоялся 15 октября 2022-го на UFC Fight Night 212 в Лас-Вегасе, США.

Валентина Шевченко
UFC
ММА
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