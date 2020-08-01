Валентин Молдавский проведет бой с Роем Нельсоном на шоу Bellator 244

Как стало известно «СЭ», российский тяжеловес Валентин Молдавский проведет бой с Роем Нельсоном на турнире Bellator 244, который состоится в ночь на 22 августа в Анкасвилле (штат Коннектикут, США). На этом же шоу выступят еще два бойца из команды Fedor Team — полутяж Вадим Немков (соперник — Райан Бейдер) и легковес Владимир Токов.

На счету 28-летнего Молдавского 9 побед и 1 поражение в ММА (4-0 в Bellator). У 44-летнего Нельсона 23 победы и 19 поражений в ММА (9-10 в UFC, 1-4 в Bellator).