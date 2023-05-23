Вахитов поделился мыслями о возможном поединке с Минеевым

Бывший чемпион Glory в полутяжелом весе Артем Вахитов рассказал, что думает о возможном поединке против Владимира Минеева по правилам ММА.

«Поединок против Владимира Минеева? Может быть, но не в ближайшее время. В борьбе, конечно, я пока дилетант. Сначала нужно сделать несколько хороших поединков. И примерно годик, чтобы подготовиться. Тогда уже будет интересно подраться в ММА с ним. Если же бой по кикбоксингу, почему бы и нет. Кто знает, может мы и подеремся в ближайшее время в этом виде», — цитирует Вахитова MMA.Metaratings.ru.

Вахитов проведет бой в ММА против египтянина Ашрафа Башанди 11 июня в рамках совместного турнира Open FC 31 и ASI Championship 7.