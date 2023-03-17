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17 марта, 13:42

Вахаев: «У нас с Гончаровым 1:1, но в мою пользу, потому что я побеждал досрочно»

Алина Савинова
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Бывший чемпион ACA в тяжелой весовой категории Мухумат Вахаев рассказал, как относится к Евгению Гончарову, которому он проиграл в турнире ACA 150.

«Он у меня выиграл — ничего страшного. Нормально. Если бы он выиграл досрочно, меня бы это внутри задело. Досрочки нет, сказалась моя усталость. Нужна трилогия. Я поставлю жирную точку. Поражение от Гончарова мне многое дало, я вернулся в былую форму. Накануне поединка у меня была мокрота. Это не отмазка. Я болел, но на сто процентов был уверен, что выиграю, потому что не считал его таким сильным бойцом. Теперь есть разочарование, потому что Женя набрал, стал сильнее. Он это доказал, подтвердил свои слова. Трилогия все решит. У нас 1:1, но в мою пользу, потому что я побеждал досрочно», — цитирует Вахаева Metaratings.ru.

Бойцы провели две встречи. Последний раз они встречались в декабре 2022 года. Судьи единогласным решением присудили победу Гончарову.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/mukhumat-vakhaev-u-nas-s-goncharovym-1-1-no-v-moyu-polzu-236182/
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