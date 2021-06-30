Боец ММА Вагаб Вагабов прокомментировал инцидент с Исламом Абасовым, итогом которого стал обстрел машины Вагабова.

«Это уже следствие начинаем... Там уже вопрос закрыт, — сказал Вагабов «СЭ». — Давайте я оставлю без имен. Был у меня конфликт с человеком, и мы его уже решили. Все нормально. Обнялись, дали по рукам... Не совсем обнялись, но дали по рукам словесно. Никто не пострадал. Все живы и здоровы. Немного машину поцарапали только».

«Говоря о первой ситуации, разная информация гуляет. Одни говорят, что я ножом напал, а другие — стволом. Там уже все запутано. Не хочу углубляться. Люди ответили, и каждый остался при своем. Между нами с Исламом Абасовым очень много друзей, просто мы с ним не знакомы были. Ни разу не виделись в жизни. С ним мы переговорили, они переговорили с ним — вот так очно-заочно все решили. Но мы еще увидимся с ним. Осталось просто сесть и поговорить. Формальность только. Все проблемы улажены».

На счету Вагабова 27 побед, 1 поражение и 1 ничья. В следующим бою он должен сразиться за пояс AMC Fight Nights против иранца Хасана Юсефи.