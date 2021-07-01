Емельяненко рассказал о своем досуге между тренировками

Российский боец Александр Емельяненко рассказал, чем занимается в перерывах между тренировками. В настоящее время 39-летний спортсмен находится на сборах в Карачаево-Черкесии, откуда и выложил фото в Instagram.

«В перерывах между тренировками стараюсь посмотреть красоты Карачаево-Черкесской Республики», — подписан снимок.

25 июня рэпер Джиган рассказал журналистам, что на 4 ноября планируется его поединок с Емельяненко по правилам бокса. По словам Джигана, он получит за бой 50 миллионов рублей, а Емельяненко — 30. 28 июня Емельяненко сообщил, что приехал на тренировочный сбор в Карачаево-Черкесию.

39-летний Емельяненко провел последний бой в июле 2020 года, проиграв на турнире АСА 107 Магомеду Исмаилову техническим нокаутом в третьем раунде.