Вадим Немков: «Проблемы со здоровьем проявляются. Пора думать о тяжелом весе»

Действующий чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков (15-2) в интервью «СЭ» заявил, что у него начались проблемы с почками на фоне весогонки.

«Сейчас кое-какие проблемы со здоровьем проявляются на фоне сгонок, — сказал Немков. — Пора потихоньку думать о тяжелом весе, потому что здоровье тоже надо сохранить после карьеры. С почками что-то началось. Стандартная проблема в сгонке веса. Это последний бой в полутяжелом весе? Все может быть. Подерусь, восстановлюсь и, может быть, дальше буду в полутяжах драться».

Немков подерется с Йоэлем Ромеро (15-6) 16 июня на Bellator 297 в Чикаго, США.