Вадим Немков: «Чикаго и Сан-Франциско — самые красивые города США. Нью-Йорк вообще свалка»

Действующий чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков (15-2) в интервью «СЭ» рассказал, что ему больше всего понравились в США города Чикаго и Сан-Франциско.

«Чикаго и Сан-Франциско — самые красивые города [США], в которых я бывал. Там запоминающаяся архитектура. Лос-Анджелес и Майами хороши тем, что погода кайфовая, океан, но есть много минусов: куча бомжей, мусор. Нью-Йорк вообще свалка. Центр не центр [города] — все равно. А здесь [в Чикаго] живем в центре, дома красивые. В Нью-Йорке тоже дома красивые, но это не Чикаго», — отметил Немков.

Немков подерется с Йоэлем Ромеро (15-6) 16 июня на Bellator 297 в Чикаго, США.