Жарекеев — о подготовке Кубку стран ШОС: «Самое главное — вес подогнать. в целом-то я всегда готов!»

Казахстанский ММА-боец Кайратбек Жарекеев рассказал, как он готовится к Кубку стран ШОС в Санкт-Петербурге.

«У меня все хорошо! Подготовка идет бомбовая, в целом-то я всегда готов! Самое главное — вес подогнать, осталось совсем чуть-чуть! 15 июня будем газовать и радовать зрелищными боями зрителей Санкт-Петербурга! Кстати, я родом из Ленинграда, буду рад вновь оказаться в этом прекрасном сказочном городе!» — приводит слова Жарекеева пресс-служба Федерации кикбоксинга России.

Жарекеев является чемпионом мира по тайскому боксу, чемпионом мира по Gamma MMA, 2х кратным чемпионом Азии по Gamma MMA, серебряным чемпионом мира по панкратиону.