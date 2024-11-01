Вадим Немков станет почетным гостем чемпионата мира по ММА в Ханты-Мансийске

Вадим Немков, действующий чемпион Bellator, победитель гран-при Bellator рассказал о значимости проведения чемпионата мира по ММА в Ханты-Мансийске.

«Я рад, что у наших спортсменов появилась сейчас возможность выступать на международных соревнованиях. Это важно, потому что после чемпионата России ребята имеют возможность выступить на международном уровне и попробовать свои силы в клетке со спортсменами из других стран. В дальнейшем они смогут выполнять разряды Мастер спорта международного класса и Заслуженный мастер спорта. Это главная цель спортсменов. Поэтому я рад, что у наших ребят снова есть такая возможность.

Я работал с нашей командой на сборах. Ребята очень высокого уровня. Уверен, что у сборной России все получится.

Главными конкурентами считаю Казахстан, Белоруссию, Бахрейн, Узбекистан. В этих странах бойцы высокого уровня. ММА там развивается большими темпами. А следовательно, это очень хорошо для наших бойцов, что они смогут провести конкурентные бои на чемпионате мира.

В начале года я был в Саудовской Аравии, и видел, что там тоже большое внимание уделяется развитие ММА, бойцы этой страны тоже очень конкурентные.

Когда спортсмены выступают на международном турнире дома — это очень волнительно, ответственно, но с другой стороны «Дома и родные стены помогают». Поэтому главное ребятам настроится на чемпионат, поддержка будет у них хорошая, серьезная. И я думаю, наши спортсмены победят в общекомандном зачете», — сказал Немков.

Чемпионат мира пройдет с 22 по 24 ноября в Ханты-Мансийске. Ожидается присутствие сборных команд из 30 стран.