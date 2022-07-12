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12 июля, 19:46

Бой Абубакара Нурмагомедова с Роу отменен

Алексей Еремин
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Бой Абубакара Нурмагомедова (16-3-1) против Филлипа Роу (10-5) на турнире UFC on ABC 3 отменен из-за проблем российского спортсмена с получением американской визы.

«Бой Нурмагомедов — Роу отменен», — цитирует ТАСС организаторов турнира.

В последнем поединке Абубакар Нурмагомедов одолел Джареда Гудена (19-7) единогласным решением судей на турнире UFC 260 27 марта 2021 года.

Роу в последнем поединке одержал победу в бою с Джейсоном Уиттом (17-8) техническим нокаутом во втором раунде на турнире UFC Fight Night 200.

Источник: https://tass.ru/sport/15193613
Абубакар Нурмагомедов
UFC
ММА
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