Бой Абубакара Нурмагомедова с Роу отменен
Бой Абубакара Нурмагомедова (16-3-1) против Филлипа Роу (10-5) на турнире UFC on ABC 3 отменен из-за проблем российского спортсмена с получением американской визы.
«Бой Нурмагомедов — Роу отменен», — цитирует ТАСС организаторов турнира.
В последнем поединке Абубакар Нурмагомедов одолел Джареда Гудена (19-7) единогласным решением судей на турнире UFC 260 27 марта 2021 года.
Роу в последнем поединке одержал победу в бою с Джейсоном Уиттом (17-8) техническим нокаутом во втором раунде на турнире UFC Fight Night 200.
Источник: https://tass.ru/sport/15193613
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