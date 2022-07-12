Бой Абубакара Нурмагомедова с Роу отменен

Бой Абубакара Нурмагомедова (16-3-1) против Филлипа Роу (10-5) на турнире UFC on ABC 3 отменен из-за проблем российского спортсмена с получением американской визы.

«Бой Нурмагомедов — Роу отменен», — цитирует ТАСС организаторов турнира.

В последнем поединке Абубакар Нурмагомедов одолел Джареда Гудена (19-7) единогласным решением судей на турнире UFC 260 27 марта 2021 года.

Роу в последнем поединке одержал победу в бою с Джейсоном Уиттом (17-8) техническим нокаутом во втором раунде на турнире UFC Fight Night 200.