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Вадим Немков: «Настраивался на бой, как исторический для нашей страны. Это победа всей России»

10:20
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Российский боец ММА Вадим Немков рассказал о своих впечатлениях от победы над американцем Райаном Бэйдером в поединке за чемпионский пояс Bellator в полутяжелом весе.

— Чувствую себя отлично, рад своей победе, — сказал на пресс-конференции Немков. — Когда мне предложили бой, я согласился, не раздумывая. Мы с командой проделали отличную работу. Это наша победа, победа всей страны. Изначально я настраивался на этот бой, как на исторический для нашей страны. Первый титульный бой в моем весе. Я сотворил историю, выиграл этот титул и очень рад.

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