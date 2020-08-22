Вадим Немков: «Настраивался на бой, как исторический для нашей страны. Это победа всей России»

Российский боец ММА Вадим Немков рассказал о своих впечатлениях от победы над американцем Райаном Бэйдером в поединке за чемпионский пояс Bellator в полутяжелом весе.

— Чувствую себя отлично, рад своей победе, — сказал на пресс-конференции Немков. — Когда мне предложили бой, я согласился, не раздумывая. Мы с командой проделали отличную работу. Это наша победа, победа всей страны. Изначально я настраивался на этот бой, как на исторический для нашей страны. Первый титульный бой в моем весе. Я сотворил историю, выиграл этот титул и очень рад.