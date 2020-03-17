В возрасте 58 лет умер легендарный тренер и дядя Флойда Мейвезера

Дядя и бывший тренер непобежденного боксера Флойда Мейвезера? Роджер скончался в возрасте 58 лет, информирует TMZ. Причина кончины не сообщается.

Роджер Мейвезер был чемпионом мира в двух весовых категориях. По окончании карьеры он стал тренером и работал со своим племянником в течение большей части его карьеры. Многие считали Роджера лучшим тренером в мире.

Из-за ухудшения здоровья Роджера Флойду Мейвезеру пришлось перестать тренироваться с ним.

Как рассказывал Флойд еще в 2015 году, его дядя в свои 50 лет выглядел стариком. Всему виной — бокс, из-за которого он получил серьезные повреждения мозга.

После этого Флойд стал работать со своим отцом Флойдом Мейвезером-старшим.