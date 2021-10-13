В Союзе ММА РФ отреагировали на запрет Украинской федерации по ММА выступать на ЧЕ спортсменам из России

Президент Союза ММА России Радмир Габдуллин в разговоре с «СЭ» отреагировал на запрет Украинской федерации по смешанным боевым искусствам выступать на чемпионате Европы по ММА в Киеве спортсменам из России.

Руководство GAMMA согласилось на такое условие украинской стороны.

«На данный момент GAMMA не имеет официального представительства в России, — сказал Габдуллин «СЭ». — Если они даже и имеют представительства, то они не признаны, потому что Министерство спорта РФ признает одну организацию — это Союз ММА России. Только наша организация имеет государственную аккредитацию Минспорта. По сути, это главный документ, который свидетельствует о том, что мы имеем право легитимно заниматься развитием этого вида спорта».

«Официально чемпионат Европы по ММА прошел в этом году в Казани при организации IMMAF, Союза ММА РФ и Министерства спорта РФ, Министерства Республики Татарстан и Федерации ММА Татарстана. Все остальные чемпионаты мы считаем нелегитимными».

«На самом деле для меня это вопиющий случай, — продолжил он. — Даже если это не касается спортсменов Союза ММА России, сборной России, то это в любом случае касается наших российских граждан, которые собрались ехать на соревнование. Непонятно, какой президент никем не признанной Федерации нерукопожатен Это, конечно же, считаю настоящим вызовом, и в спорте ни в коем случае так себя вести нельзя».

Чемпионат Европы по смешанным боевым искусствам GAMMA должен состояться в Киеве с 5 по 9 ноября.