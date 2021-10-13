Габдуллин о недопуске российских бойцов ММА на ЧЕ в Киеве: «Функционер смешивает спорт с политикой»

Президент Союза ММА РФ Радмир Габдуллин прокомментировал заявление президента Украинской федерации по смешанным боевым искусствам Владимира Тесли о том, что на чемпионате Европы по ММА в Киеве не допустят спортсменов из России.

«Заявление для нас шоковое, — сказал Габдуллин «СЭ». — Мы вообще не ожидали такой реакции, и это на самом деле о многом говорит. Больше всего расстраивает, что этот функционер смешивает спорт с политикой. В данном случае пострадают спортсмены».

«Такое недопустимо не только на чемпионатах по ММА, а вообще во всех видах спорта. Спорт вне политики, и, если он на самом деле любит этот спорт и хочет его развивать, он должен быть как минимум корректен и осторожен в таких заявлениях, когда речь идет о России».

«Может быть, что принцип состязательности и будет, потому что там есть другие страны, но человеческие принципы, конечно, будут отсутствовать, — отметил он. — Спортсмены должны допускаться до соревнований абсолютно в равных условиях. Они (спортсмены. — Прим. «СЭ») такие же люди. Они готовятся, переживают и стремятся к чему-то, но, когда вот такие вот чиновники с заявлениями начинают пытаться деклассировать кого-то, ущемить в правах, это очень сильно расстраивает. И ничего, кроме негодования и негатива в отношении этого человек, а у меня лично не появляется».

Чемпионат Европы по смешанным боевым искусствам GAMMA должен состояться в Киеве с 5 по 9 ноября.