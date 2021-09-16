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Александр Волков: «Фраза «Саня, р****!» перед началом раундов вызывает у меня улыбку»

18:50
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Боец тяжелого веса UFC Александр Волков в интервью «СЭ» поделился реакцией на матерные фразы, которые кричит член его команды перед началом раундов.

— Вам перед началом раунда менеджер Иван Банников постоянно кричит из угла: «Саня, р****!» и «Саня, пошумим, б****!». Это вас не раздражает?

— Плохо подготовились к вопросу, это кричит не менеджер, а Алексей Лихарев, который является моим товарищем и помогает в создании контента для инстаграма — фотографии, снимает что-то. Такие эмоциональные критики у меня вызывают некоторую усмешку, даже улыбку какую-то в хорошем смысле этого слова. Просто эмоции его и, может быть, где-то даже играет на камеру, чтобы потом это осталось на видео-нарезках.

30 октября Волков подерется с Марчином Тыбурой на UFC 267.

Дополнительная информация:

https://youtu.be/4YpvZqFmGCg

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Никита Горшенин все материалы автора

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