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Сегодня, 16:29

Александр Емельяненко анонсировал свой следующий бой

Иван Шитик
Корреспондент
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Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко в социальных сетях анонсировал свой следующий бой.

«Контракт подписан. Все подробности узнаете в понедельник», — сказал Емельяненко.

Емельяненко последний поединок провел против американца Джеффа Монсона в бою на голых кулаках в феврале на турнире лиги Hardcore FC. В этом противостоянии единогласным решением судей победил российский боец.

В ноябре 2021 года в рамках турнира AMC Fight Nights 106 Емельяненко провел поединок против бразильца Марсио Сантоса. В данном противостоянии российский спортсмен уступил своему сопернику сабмишном в первом раунде. На счету Александра в MMA 28 побед, девять поражений и одна ничья.

Александр Емельяненко
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