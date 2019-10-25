Акция против Конора завершилась

В Москве завершилась акция осуждения бойца Конора Макгрегора.

В четверг поздно вечером у отеля, в котором остановился боец Конор Макгрегор, прошла акция протеста — группа дагестанских граждан (около 100 человек) выражала возмущение словами ирландца в адрес Хабиба Нурмагомедова.

Высказавшись негативно (в том духе, что Конор не настоящий мужчина), граждане около полуночи стали покидать объект. Конор же так и не вышел. (Сергей Егоров)