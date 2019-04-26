Все заявленные бойцы на турнир ACA 95 бойцы уложились в рамки весовых категорий и выйдут драться 27 апреля в Москве на ЦСКА Арена.

Претендент на титул чемпиона ACA в полусреднем дивизионе (до 77,6 кг) Альберт Туменов перевесил своего оппонента Мурада Абдулаева на 300 грамм. Весы под Туменовым показали 77,5, под Абдулаевым – 77,2 кг.

Претендент на титул чемпиона ACA в среднем дивизионе Саламу Абдурахманов оказался тяжелее американца Бретта Купера, показав на весах 84 кг. Купер – 83,1 кг.

Все остальные бойцы полностью уложились в лимит весовых категорий и выйдут в клетку на ACA 95 в Москве:

Олег Борисов (61,5) – Мациел Де Лима (61,5)

Беслан Ушуков (77,2) – Гаджимурад Хирамагомедов (77,5)

Эдуард Вартанян (70,7) – Джошуа Авелес (70,7)

Шараф Давлатмуродов (77,3) – Исмаэль Де Джесус (77,3)

Джихад Юнусов (66,7) – Тиаго Бонифацио (66,6)

Сергей Билостенный (109) – Марк Годбир (114)

Алексей Полпудников (66,2) – Абдул-Рахман Темиров (66,3)

Арман Оспанов (65,9) – Лом-Али Эскиев (66,2)

Фатхидин Собиров (61,6) – Клеверсон Сильва (61,7)

Евгений Егембердиев (93,5) – Батраз Агнаев (93,3)

Илья Щеглов (93) – Алексей Стоян (92,5)

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