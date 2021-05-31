Александр Волков назвал недостатки Сирила Гана: «Ему придется пропустить удар по-любому»

Российский тяжеловес UFC Александр Волков (33-8) в интервью «СЭ» рассказал о недостатках своего соперника — Сирила Гана (8-0). Бой между ними состоится в ночь на 27 июня на турнире UFC Fight Nights в Лас-Вегасе.

— Согласны с тем, что Сирил Ган — ваш первый соперник в UFC, по которому реально сложно попасть?

— По нему попадали ребята, просто пока не было того, кто его бы нокаутировал и выиграл. Действительно, у него ударная техника на хорошем уровне, но я не могу сказать, что по нему сложно попасть.

— Какие остались впечатления от его поединков с Розенструйком и дос Сантосом?

— Сирил Ган неплохо двигается, неплохо раздергивает, у него есть определенный стиль работы. Но он повторяется. Этот боец выполняет одни и те же элементы, которые предсказуемы. Боев у него еще немного, может быть, оппоненты Гана не особо сильно разбирали [его бои]. Если говорить про дос Сантоса, то он является ударником. Он заряжался в удары, а Сирил достаточно легко от них уходил — просто сдерживал удары в своей манере, и противник не мог по нему попасть. Остановка поединка была неоднозначной: Ган потряс Дос Сантоса джебом, но потом попал в затылок — по идее, должны были сделать ему замечание и дать время дос Сантосу на отдых. Момент спорный. При этом Сирил действительно сильный оппонент с хорошей ударной техникой, поединок будет тактический, что делает его еще более интересным.

— А что за элементы есть у Гана, которые повторяются?

— Есть очень много вещей, о которых я не хотел бы говорить раньше времени. Некоторые моменты мы принимаем во внимание и используем. Думаю, пока не стоит рассказывать о разных хитростях. Но это несложно отследить, у него не такой большой запас ударов, всего несколько ударов руками, несколько ударов ногами, он их комбинирует как конструктор LEGO.

— Для тяжеловеса он хорошо двигается. Как будете его доставать? Просто бить по движущейся мишени? Или будете загонять его в безвыходные ситуации, чтобы он не смог выбраться?

— Посмотрим, как он будет передвигаться в нашем бою. У меня длинные руки и большой рост, это позволит мне контролировать ход поединка. Его работа ногами немножко мешает ему добивать оппонентов. Он неплохо двигается, но редко обостряет ситуацию, боится встречного удара. Есть ощущение, что боится пропустить удар, для него это проблемный психологический элемент. В бою со мной ему по-любому придется пропустить удар. Посмотрим, как сложится поединок. Пока по нему особо никто не попадал, потому что оппоненты были подобраны правильно для него, они не очень хорошо были подготовлены к нему.

— Велика вероятность, что поединок продлится все пять раундов? Учитывая стиль Гана: ударил — ушел. Он избегает зарубы.

— Он избегает зарубы, а я нет, буду планировать закончить поединок досрочно. Мы большие ребята, каждый удар у нас в любом случае сильный. Уверен, он будет биться до конца. Из-за того, что еще не проигрывал, у него ощущение, что ему все по силам. А у меня есть опыт выхода из разных ситуаций, кроме того, я набрал физической силы. У меня есть то, чего не было раньше, я уверен в своих силах, думаю, что есть большая вероятность, что бой закончится досрочно.

(Илья Андреев)

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