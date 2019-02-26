"В минкультуры мужчины в юбках ходят уже походу". Как друзья и братья поддерживают Хабиба

Чемпион UFC в легком весе (до 70,3 кг) Хабиб Нурмагомедов жестко раскритиковал спектакль "Охота на мужчин", который прошел в Махачкале 23 февраля. 30-летнему бойцу смешанного стиля не понравилась сцена эротического характера.

В комментариях в Инстаграме Нурмагомедова поддержали его друзья и родственники.

Ислам Махачев, друг Хабиба, боец UFC: "Считающий себя мужчиной дагестанец должен бороться с этой грязью... Пора проснуться!!!!!"

Абубакар Нурмагомедов, двоюродный брат Хабиба, боец PFL: "В минкультуры мужчины в юбках ходят уже походу".

Умар Нурмагомедов, двоюродный брат Хабиба, боец: "Сильные, только надо объединиться" (ответ на комментарий пользователя "Какие же мы бессильные").

Гаджимурад Антигулов, боец UFC: "Кто там был, их надо наказать, чтобы другие поняли".

Магомед Нурмагомедов, брат Хабиба: "Неужели в этом зале не было ни одного мужчины, который вышел бы на сцену и выгнал их оттуда пинками".