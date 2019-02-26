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"В минкультуры мужчины в юбках ходят уже походу". Как друзья и братья поддерживают Хабиба

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Чемпион UFC в легком весе (до 70,3 кг) Хабиб Нурмагомедов жестко раскритиковал спектакль "Охота на мужчин", который прошел в Махачкале 23 февраля. 30-летнему бойцу смешанного стиля не понравилась сцена эротического характера.

В комментариях в Инстаграме Нурмагомедова поддержали его друзья и родственники.

Ислам Махачев, друг Хабиба, боец UFC: "Считающий себя мужчиной дагестанец должен бороться с этой грязью... Пора проснуться!!!!!"

Абубакар Нурмагомедов, двоюродный брат Хабиба, боец PFL: "В минкультуры мужчины в юбках ходят уже походу".

Умар Нурмагомедов, двоюродный брат Хабиба, боец: "Сильные, только надо объединиться" (ответ на комментарий пользователя "Какие же мы бессильные").

Гаджимурад Антигулов, боец UFC: "Кто там был, их надо наказать, чтобы другие поняли". 

Магомед Нурмагомедов, брат Хабиба: "Неужели в этом зале не было ни одного мужчины, который вышел бы на сцену и выгнал их оттуда пинками". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Только посмотрел это видео, выкладывать эту грязь я не стал. Кто вообще несёт ответственность за это, и кто организовывает подобного рода мероприятие у нас в Дагестане, я ещё раз хочу отметить у НАС. Дагестан - это наша земля, и тут организовывать подобного рода мероприятия ни кто не должен. Клянусь Аллахом, пока мужчины нашего Дагестана не проснутся и не начнут наводить порядок, у нас положение будет только ухудшаться. Где наше правительство Республики? Где чиновники наши? Кто ,вообще, отвечает за это? Дагестан - это земля чести и достоинства, порядочных мужчин и целомудренных женщин, а не то, что внедряют последнее время к НАМ. #ДагестанПроснись

Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) 25 Фев 2019 в 8:29 PST

 

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