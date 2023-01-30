Чарльз Оливейра набил татуировку льва на всю спину

Экс-чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра (33-9) поделился в соцсетях фотографией, на которой он позирует с новой эпичной татуировкой льва, набитой во всю его спину.

«Еще одна отличная работа, выполненная моим братом Уильямом Эспосито. Благодарю! 11 часов тяжелой работы», — написал Оливейра.

Оливейра проиграл Исламу Махачеву (23-1) на UFC 280 сабмишном во втором раунде. Бой состоялся 22 октября 2022-го в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.