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Сегодня, 10:08

Чарльз Оливейра набил татуировку льва на всю спину

Давид Хачатрян
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Чарльз Оливейра.
Фото Соцсети Чарльза Оливейры

Экс-чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра (33-9) поделился в соцсетях фотографией, на которой он позирует с новой эпичной татуировкой льва, набитой во всю его спину.

«Еще одна отличная работа, выполненная моим братом Уильямом Эспосито. Благодарю! 11 часов тяжелой работы», — написал Оливейра.

Оливейра проиграл Исламу Махачеву (23-1) на UFC 280 сабмишном во втором раунде. Бой состоялся 22 октября 2022-го в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

Чарльз Оливейра
UFC
ММА
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