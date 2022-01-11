«Он оскорбил мою девочку». Джигурда вызвал на бой Губерниева

Известный шоумен Никита Джигурда вызвал на бой журналиста и комментатора Дмитрия Губерниева. Об этом он заявил на шоу «Читка» на YouTube-канале Lena Kuka crew.

В шоу «Читка» комики и приглашенная звезда, которой в этом выпуске стала актриса Надежда Сысоева, впервые читают сценарий несуществующего фильма и сразу разыгрывают всё прочитанное по ролям. Губерниев вышел сцену до Джигурды и исполнил роль инквизитора.

«Я его (Губерниева) в октагон вызываю, жлоба, чтобы настучать ему в репу за оскорбление моей девочки (Сысоевой)», — сказал Джигурда на видео.

На счету 60-летнего Джигурды уже три боя по правилам бокса в поп-ММА: две победы над депутатом Виталием Милоновым и журналистом Отаром Кушанашвили и одно поражение от блогера Александра Шпака.