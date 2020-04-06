Узбекский боец UFC рассказал, как фанаты просили его дать самолет Хабибу

Узбекский боец UFC Махмуд Мурадов (24-6) в интервью «СЭ» прокомментировал критику в адрес чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова (28-0), которая обрушилась на того после срыва боя с Тони Фергюсоном (25-3) на шоу UFC 249.

— Видел, что начали писать про Хабиба: зачем уехал в Россию, почему уехал, — отметил Мурадов. — Скажу, что я знаю. Я до сих пор не знаю, где будет турнир. Говорили, что в Абу-Даби. И ему тоже. Я видел его интервью, в котором он сказал, что сначала поехал в Абу-Даби, а потом в Россию. А в Америке уже тяжело было тренироваться. Там залы закрыты — как и в Европе. Ему говорят, что он струсил, уехал... Люди глупые. Как Хабиб может струсить? У него 28-0. Он лучший боец планеты, на мой взгляд. Кого-кого, а Фергюсона ему не стоит бояться. Тони — хороший боец, но у Хабиба были соперники и посильнее. Люди видят так, как они хотят это видеть, вот и все.



Мурадов был заявлен в качестве участника UFC 249. Он живет и тренируется в Чехии, а турнир, скорее всего, пройдет в США. Боец дает 10 процентов на то, что сможет выступить в шоу.



— Во всем мире люди болеют, умирают, — сказал он. — Тяжелая ситуация. Кто-то хочет, чтобы турнир состоялся, хочет увидеть наши бои. Мы тренировались и до сих пор тренируемся, гоняем вес. Это нелегко.



— Но если скажут место, полетите в любом случае? Если будет возможность, конечно.

— Если будет возможность, полечу.

— У вас есть друг, который летает на честном самолете. Флойд Мейвезер.

— Я недавно как раз сделал пост с этим самолетом, и все начали — «одолжи Хабибу, забери Хабиба». Думаю, у Хабиба нет проблем взять чартер и полететь. Но куда лететь? Никто еще не сказал, где пройдет турнир. Я так же жду. И кто нас пустит в Америку? Даже если он вылетит из России, его в другую страну не пустят, кем бы он ни был. (Илья Андреев)

Полное интервью с Мурадовым — здесь