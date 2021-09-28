Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Усман занял первую строчку в обновленном рейтинге p4p UFC, Джонс опустился на вторую

17:08
Теги:

Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман занял первую строчку в обновленном рейтинге pound-for-pound UFC.

Ранее бывший лидер рейтинга, экс-чемпион полутяжелого дивизиона Джон Джонс был задержан полицией по обвинению в домашнем насилии, а также взломе автомобиля. Это случилось спустя два часа после того, как он был включен в Зал славы UFC. Теперь Джонс занимает вторую строчку.

Джонс — бывший доминирующий чемпион UFC в полутяжелом весе. После последнего боя, который состоялся в феврале 2020 года, Джонс оставил пояс вакантным и заявил о намерении перейти в тяжелый вес, чтобы сразиться с Фрэнсисом Нганну. Переговоры о бое зашли в тупик из-за финансовых разногласий.

6 ноября Усман подерется с Колби Ковингтоном на UFC 268 в поединке за титул полусреднего веса UFC.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Никита Карин все материалы автора

Читайте также

Кто такой Жамнов? Забивал пять голов в одной игре, был капитаном клуба НХЛ
Мостовой — о Соболеве: «Получил контракт, деньги: люди перестают играть через не могу»
Милохин уронил Медведеву во время первого проката на шоу «Ледниковый период»
Каменский рассказал, почему Жамнов стал главным тренером сборной, а не Знарок
«У нас есть свой «Королевский клуб»!» Как «Спартак» обыграл «Реал»
vs
0
Офсайд