Усман занял первую строчку в обновленном рейтинге p4p UFC, Джонс опустился на вторую

Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман занял первую строчку в обновленном рейтинге pound-for-pound UFC.

Ранее бывший лидер рейтинга, экс-чемпион полутяжелого дивизиона Джон Джонс был задержан полицией по обвинению в домашнем насилии, а также взломе автомобиля. Это случилось спустя два часа после того, как он был включен в Зал славы UFC. Теперь Джонс занимает вторую строчку.

Джонс — бывший доминирующий чемпион UFC в полутяжелом весе. После последнего боя, который состоялся в феврале 2020 года, Джонс оставил пояс вакантным и заявил о намерении перейти в тяжелый вес, чтобы сразиться с Фрэнсисом Нганну. Переговоры о бое зашли в тупик из-за финансовых разногласий.

6 ноября Усман подерется с Колби Ковингтоном на UFC 268 в поединке за титул полусреднего веса UFC.