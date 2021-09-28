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Андерсон Силва хочет провести бой против Флойда Мейвезера

17:28
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Бывший чемпион UFC в среднем весе Андерсон Силва заявил о желании провести бой против экс-чемпиона мира по боксу в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера-младшего.

«После моего боя с Тито Ортисом все говорили мне, что я должен подраться с Мейвезером. Я не знаю, смогу ли я драться на том же уровне, что и Флойд, но это вызов для меня. Я готов к этому поединку», — цитирует Силву MMA Fighting.

46-летний Андерсон Силва имеет 34 победы, 11 поражений и один несостоявшийся бой в смешанных единоборствах. В своем последнем поединке бразилец уступил техническим нокаутом Юрайе Холлу в октябре 2020 года.

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Иван Шитик все материалы автора

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