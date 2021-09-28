Дос Аньос — Махачеву: «У меня нет другого мужчины, оплачивающего мои счета»

Бразильский боец Рафаэль Дос Аньос ответил на слова россиянина Ислама Махачева о решении бразильца сняться с поединка на турнире UFC 267 из-за травмы.

«Ты действительно думаешь, что я бы подделал операцию? Оправляюсь от еще одной ужасной травмы. В отличие от тебя, у меня есть семья, которая зависит от меня, и у меня нет другого мужчины, оплачивающего мои счета», — написал Дос Аньос в Twitter.

Махачев ранее победил бразильца Тиаго Мойзеса. Поединок был остановлен после того, как россиянин успешно провел болевой прием, заставив оппонента сдаться.

Турнир UFC 267 пройдет 30 октября в Абу-Даби.