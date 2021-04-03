Усман Нурмагомедов посвятил победу в Bellator отцу Хабиба

Российский боец ММА Усман Нурмагомедов посвятил победу в дебютном поединке в Bellator над американцем Майком Хэмелом отцу своего троюродного брата Хабиба Нурмагомедова, Абдулманапу Нурмагомедову.

«Я показал только 50 процентов того, на что способен. Будем работать, выступать, сохраняя качество. Хочу посвятить победу нашей школе и моему дяде, Абдулманапу Нурмагомедову», — сказал во время пресс-конференции Усман Нурмагомедов.

На счету 22-летнего Нурмагомедова 12 побед в 12 поединках в ММА.

Абдулманап Нурмагомедов скончался 3 июля 2020 года из-за последствий коронавируса.