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Усман Нурмагомедов: «Я мог бы финишировать Оливейру — человек падает от каждого второго удара»

Усман Нурмагомедов ответил, как прошел бы его поединок с Оливейрой
Отдел единоборств «СЭ»
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Российский чемпион Bellator в легком весе Усман Нурмагомедов ответил, как прошел бы его поединок с Чарльзом Оливейрой.

«Да, я бы смог бы его так же финишировать. Не скажу, что так же легко, как Ислам. У Ислама и у меня чуть разное ведение боя, но я не думаю, что Чарльз Оливейра может мне составить какие-то проблемы. Человек, который падает от каждого второго удара, не может тебе проблемы создать», — сказал Нурмагомедов в разговоре с корреспондентом «СЭ».

18 ноября Усман Нурмагомедов провел поединок с Патрики Фрейре и победил единогласным решением судей, завоевав пояс Bellator в легком дивизионе.

Усман Нурмагомедов
Чарльз Оливейра
ММА
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Усман Нурмагомедов ответил, кого видит следующим соперником в Bellator
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