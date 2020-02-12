Усик опроверг информацию о травме и переносе боя с Чисорой

Украинский боксер Александр Усик опроверг информацию о своей травме и переносе боя с британцем Дереком Чисорой. По его слловам, ему нужно пройти плановое медобследование.

Ранее появилась информация, что у Усика травма локтя, и его бой состоится не раньше мая.

Поединок с Чисорой пройдет 8 марта в Великобритании. Победитель встретиться с чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO британцем Энтони Джошуа.

— Я увидел сообщения о том, что бой с Чисорой отменен или перенесен из-за того, что я травмировался, — сказал Усик Instagram. — Друзья! Это не так, слава богу, никаких травм нет, хочу сказать тем, кто переживает, чтобы не переживали, а тем, кто ликует — что ж, продолжайте ликовать. Все хорошо, у нас очень большое, обширное медобследование. Мне 33 года, и каждые 33 года я делаю большое обследование организма.