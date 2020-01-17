USADA сократило дисквалификацию Вердума

Американское антидопинговое агентство (USADA) объявило о сокращении дисквалификации, наложенной на бразильца Фабрисиу Вердума, с двух лет до 10 месяцев. Период дисквалификации бразильского бойца начался 22 мая 2018 года, но в течение определенного периода времени он был недоступен для тестирования и завершил карьеру. Новый срок дисквалификации истекает 1 апреля 2020 года. Сокращение длительности отстранения было сделано в связи с значительной помощью.?

Напомним, 25 апреля 2018 года Вердум сдал положительный допинг-тест на тренболон и метаболит эпитренболон после анализа мочи.