USADA отстранило Штыркова на два года за нарушение антидопинговых правил

Российский боец Иван Штырков, ранее расторгший контракт с UFC, дисквалифицирован Американским антидопинговым агентством (USADA) на два года за нарушение антидопинговых правил.

– У Штыркова 27 марта и 3 апреля 2019 года были взяты две внесоревновательные пробы. Они были признаны нетипичными незадолго до его боя в UFC. USADA уведомило UFC о первичных результатах проверки, в свою очередь в рамках предосторожности в UFC убрали Штыркова с турнира, где он должен был выступить. После дополнительной проверки допинг-тест Штыркова дал положительные результаты на болденон и его метаболит,– , приводит MMA Fighting слова представителя USADA.

Болденон это анаболический стероид. Срок дисквалификации будет отсчитываться с 27 марта 2019 года.

Штырков подписал контракт с UFC в начале 2019 года и должен был дебютировать на турнире в Санкт-Петербурге 20 апреля, но за несколько дней до турнира снялся с боя из-за проблем со здоровьем. На счету Штыркова 15 побед, одна ничья и ни одного поражения.