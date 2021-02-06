Экс-боец UFC Лебен победил брутальным нокаутом и завершил карьеру

Бывший боец UFC Крис Лебен победил в поединке на голых кулаках Квентина Генри на турнире Bare Knuckle FC, после чего объявил о завершении карьеры в единоборствах. Бой закончился нокаутом в первом раунде.

CHRIS LEBEN GOES OUT ON TOP!!!



He lands a MASSIVE two-punch KO in the final fight of his storied career. ?#KnuckleMania #BKFC pic.twitter.com/fvTii7ebSw — BroBible (@BroBible) February 6, 2021

На счету 40-летнего Лебена 22 победы и 12 поражений в ММА (12-10 в UFC). В кулачных боях у него три победы и одно поражение.

«Какой охрененный момент для завершения карьеры, — сказал Лебен после боя. — Я хотел себе в соперники кого-то, кто замахивался бы на меня как чертов сукин сын, и я знал, что Квентин будет делать это именно так. Так я и хотел закончить карьеру. Спасибо Квентину и BKFC за такую возможность».