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Экс-боец UFC Лебен победил брутальным нокаутом и завершил карьеру

11:21
Квентин Генри (слева) и Крис Лебен (справа). Фото twitter.com/bareknucklefc
Квентин Генри (слева) и Крис Лебен (справа). Фото twitter.com/bareknucklefc

Бывший боец UFC Крис Лебен победил в поединке на голых кулаках Квентина Генри на турнире Bare Knuckle FC, после чего объявил о завершении карьеры в единоборствах. Бой закончился нокаутом в первом раунде.

На счету 40-летнего Лебена 22 победы и 12 поражений в ММА (12-10 в UFC). В кулачных боях у него три победы и одно поражение.

«Какой охрененный момент для завершения карьеры, — сказал Лебен после боя. — Я хотел себе в соперники кого-то, кто замахивался бы на меня как чертов сукин сын, и я знал, что Квентин будет делать это именно так. Так я и хотел закончить карьеру. Спасибо Квентину и BKFC за такую возможность».

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