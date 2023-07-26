Роберт Уиттакер: «Важно не то, сколько раз тебя сбили с ног, а то, сколько раз ты поднялся»

Бывший чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер (24-7) уверен, что он вернется после поражения от Дрикуса дю Плесси (20-2) более сильным бойцом, чем был.

«Важно не то, сколько раз тебя сбили с ног, а то, сколько раз ты поднялся. Я всегда возвращался после поражения еще более сильным», — написал Уиттакер в Twitter.

Дю Плесси победил Уиттакера техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 8 июля на UFC 290 в Лас-Вегасе, США.