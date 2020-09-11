Российский боксер Сергей Воробьев поделился с «СЭ» своими ожиданиями от поединка между Сергеем Харитоновым и Дэнни Уильямсом.

— Неплохого соперника подобрали Харитонову для дебютного поединка, — заявил «СЭ» Воробьев. — Уильямс уже давно не выходит на ринг за победой, сами понимаете, зачем он выходит... Правда, он выиграл свой крайний бой у какого-то паренька, у которого было восемь поражений. Конечно, это уже не тот боксер, который когда-то побеждал Тайсона.

Не совсем понимаю, для чего Харитонов пришел в профи. Наверное, чтобы сделать шоу, зазвать народ на мероприятие. Как не крути, но Харитонов — это громкое имя. Понятно, что это бой под Сергея, американец приехал в Москву не за победой. То, что умеет делать Харитонов в стойке, будет достаточно, чтобы победить старого Уильямса. (Севастиан Терлецкий)

Боксерский турнир в подмосковных Химках пройдет 11 сентября в баскетбольном центре. РЕН ТВ выступает его соорганизатором и будет транслировать бои эксклюзивно в прямом эфире. Главный бой турнира — Сергей Харитонов — Дэнни Уильямс, для российского бойца ММА это уникальный опыт выступления в профессиональном ринге против британского боксера, победителя Майка Тайсона. Также в рамках вечера состоится бой Федора Чудинова против Умара Садика (россиянин проведет первую защиту титула чемпиона WBA Gold). Оба поединка в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ. Начало трансляции — 22.55 (время московское).

Бои предварительного карда будут транслироваться на YouTube-канале «СЭ».