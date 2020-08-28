В ночь с 29 на 30 августа по московскому времени в США пройдет очередной турнир UFC Fight Night.

Шоу примет арена UFC APEX в Лас-Вегасе (штат Невада).

Главный бой турнира — поединок американца Энтони Смита и Александра Ракича из Австрии в полутяжелом весе.

В основном карде в той же категории проведет бой россиянин Магомед Анкалаев, его соперник — Ион Куцелаба из Румынии.

Магомед Анкалаев vs Ион Куцелаба.

Предварительный кард (начало — 1.00 мск 30 августа, трансляция: UFC Fight Pass, UFC ТВ — доступен на видеосервисе More.tv, мультимедийной платформе Wink и для подписчиков Ростелеком и Триколор)

Полусредний вес, до 77,6 кг: Шон Брэди (США) — Кристиан Агилера (США)

Минимальный вес, женщины, до 52,2 кг: Полиана Вианна (Бразилия) — Эмили Уитмайр (США)

Полулегкий вес, до 65,8 кг: Алекс Касерес (США) — Гига Чикадзе (Грузия)

Средний вес, до 83,9 кг: Алессио ди Кирико (Италия) — Зак Каммингс (США)

Минимальный вес, женщины, до 52,2 кг: Мэллори Мартин (США) — Ханна Сайферс (США)

Средний вес, до 83,9 кг: Макки Питоло (США) — Импа Касанганай (США)

Основной кард (начало — 4.00 мск 30 августа, трансляция: UFC Fight Pass, UFC ТВ — доступен на видеосервисе More.tv, мультимедийной платформе Wink и для подписчиков Ростелеком и Триколор)

Полутяжелый вес, до 93,0 кг: Магомед Анкалаев (Россия) — Ион Куцелаба (Румыния)

Полулегкий вес, до 65,8 кг: Рикардо Ламас (США) — Билл Алджео (США)

Наилегчайший вес, женщины, до 56,7 кг: Ким Чи Ен (Корея) — Алекса Грассо (Мексика)

Полусредний вес, до 77,6 кг: Робби Лоулер (США) — Нил Мэгни (США)

Полутяжелый вес, до 93,0 кг: Энтони Смит (США) — Александр Ракич (Австрия)