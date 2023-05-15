UFC разрабатывает бой Умара Нурмагомедова и Кори Сэндхэгена

11-й номер рейтинга UFC в легчайшем весе Умар Нурмагомедов (16-0) следующий бой может провести против 4-го номера рейтинга Кори Сэндхэгена (16-4). Матчмейкеры UFC планируют сделать этот бой главным событием неномерного турнира, сообщает Ариэль Хельвани.

Нурмагомедов в прошлом бою нокаутировал Раони Барселоса (17-4) в первом раунде на UFC Fight Night 217. Турнир состоялся 14 января в Лас-Вегасе, США.

Сэндхэген в прошлом бою одолел Марлона Веру (20-8) раздельным решением судей (47-48, 50-45, 49-46). Бой состоялся 25 марта на UFC on ESPN 43 в Сан-Антонио, США.