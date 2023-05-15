Монсон назвал дату, когда он сдаст американский паспорт

Боец ММА Джефф Монсон сдаст американский паспорт в посольство 23 мая.

«Я уже сдал документы, и я не буду американским гражданином», — цитирует ТАСС Монсона, который в 2018 году получил паспорт РФ.

Ранее стало известно, что Монсон подал документы на регистрацию в качестве участника предварительного голосования для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» кандидатом в депутаты парламента Башкирии седьмого созыва. В конце марта он получил партийный билет. До этого Монсон сообщал, что отказывается от американского гражданства из-за политики США.