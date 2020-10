UFC предложил Макгрегору бой в январе

Глава UFC Дана Уайт предложил бывшему чемпиону промоушена в двух весовых категориях Конору Макгрегору бой против Дастина Порье, сообщила в Twitter журналист MMA Junkie Фара Ханнун со ссылкой на президента UFC.

По ее информации, «особенное» предложение для Хабиба Нурмагомедова — это не бой с Жоржем Сен-Пьером. В четверг Нурмагомедов сообщил на онлайн-пресс-конференции, что Уайт пообещал ему «что-то колоссальное», если он победит Джастина Гэтжи 24 октября на турнире UFC 254.

Just spoke to Dana White who tells me the surprise for Khabib is not GSP. Also asked for an update on McGregor/Poirier which is on the table for January but UFC is waiting to hear back from McGregor. Finally, Chimaev will headline an event in Nov. but it won't be Demian Maia.