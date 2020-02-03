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UFC показала промо-ролик к бою Хабиб — Фергюсон

15:37
Хабиб Нурмагомедов. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Хабиб Нурмагомедов. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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UFC опубликовала промо-ролик поединка российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона. Их поединок состоится 18 апреля в Нью-Йорке.

Нурмагомедов в сентябре защитил титул, победив американца Дастина Порье в третьем раунде на турнире в Абу-Даби. Последний бой Фергюсона состоялся в июне, он победил американца Дональда Серроне.

31-летний россиянин — чемпион UFC в легком весе. Он провел 28 поединков в ММА и во всех одержал победу. У 35-летнего Фергюсона 25 побед и три поражения.

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