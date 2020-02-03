UFC показала промо-ролик к бою Хабиб — Фергюсон
15:37
UFC опубликовала промо-ролик поединка российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона. Их поединок состоится 18 апреля в Нью-Йорке.
It finally goes down in Brooklyn ?#UFC249 on-sale now ?? https://t.co/SXdpyvfYGf pic.twitter.com/YQGU67XO4o— UFC (@ufc) February 1, 2020
Нурмагомедов в сентябре защитил титул, победив американца Дастина Порье в третьем раунде на турнире в Абу-Даби. Последний бой Фергюсона состоялся в июне, он победил американца Дональда Серроне.
31-летний россиянин — чемпион UFC в легком весе. Он провел 28 поединков в ММА и во всех одержал победу. У 35-летнего Фергюсона 25 побед и три поражения.
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