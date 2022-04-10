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Сегодня, 09:34

Харитонов: «Отсутствие флага и нескольких тренеров? Это не влияет на Яна»

Харитонов заявил, что отсутствие российского флага перед боем не повлияло на бой Петра Яна
Артем Бухаев
Корреспондент
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Российский тяжеловес Сергей Харитонов на вопрос «СЭ», как отсутствие флага России и секундантов могло повлиять на результат поединка между Петром Яном и Алджамейном Стерлингом на UFC 273. В марте Петр Ян заявил, что посольство США отказало в визе двум секундантам российского бойца.

«Отсутствие флага и нескольких тренеров? Это не влияет на Петра Яна. Это не имеет никакого отношения. Главное — подготовка. В первый раз Петр уехал в Дагестан, боролся. Он был готов на 100 процентов. В этом бою он не был готов к борьбе. От тейкдаунов делал защиту, но сам не делал броски. Я не видел ни одного яркого тейкдауна в этом бою, хотя в первом все было четко. В первом бою — красавец. А здесь все очень неоднозначно», — сказал Харитонов «СЭ».

Сегодня, 10 апреля Петр Ян проиграл Алджамейну Стерлингу раздельным решением судей (47-48, 47-48, 48-47). Стерлинг защитил чемпионский пояс UFC в легчайшем весе.

Алджамейн Стерлинг победил Петра Яна на&nbsp;турнире UFC 273. «Меня ограбили!» Петр Ян проиграл Стерлингу и очень возмущен судейством
Петр Ян
Сергей Харитонов
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