UFC Fight Night Ян — Двалишвили: время начала и где смотреть трансляцию турнира

В ночь с 11 на 12 марта в Лас-Вегасе (США) состоится турнир UFC Fight Night 221, главным поединком которого станет бой россиянина Петра Яна и грузина Мераба Двалишвили.

Поединок Яна и Двалишвили начнется около 4.30 по московскому времени.

Видеотрансляцию боя Ян — Двалишвили в прямом эфире покажут каналы «Матч Боец» и matchtv.ru. «СЭ» на своем сайте проведет прямую текстовую трансляцию турнира UFC Fight Night 221.

На счету 30-летнего Яна 16 побед и 4 поражения в ММА, в последнем поединке он уступил американцу Шону О'Мэлли раздельным решением судей.

У 32-летнего Двалишвили 15 побед и 4 поражения в карьере, в последнем бою он выиграл у бразильца Жозе Альдо единогласным решением судей.