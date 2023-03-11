Махачев отреагировал на победу Нурмагомедова на Bellator 292

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев поздравил чемпиона Bellator в легком весе Усмана Нурмагомедова с победой над Бенсоном Хендерсоном.

«Поздравляю, чемпион! Ты это заслужил», — написал Махачев в соцсетях, выложив совместное фото после боя.

На турнире Bellator 292, который завершился в ночь на 11 марта в США, Нурмагомедов победил Хендерсона удушающим приемом в первом раунде. Американец после поражения завершил карьеру.

Махачев был одним из угловых Нурмагомедова.

Теперь на счету Усмана 17 побед и 0 поражений в ММА.