Дейвисон Фигейреду vs Джозеф Бенавидез: видеообзор главного боя UFC Fight Night on ESPN
Дейвисон Фигейреду победил американца Джозефа Бенавидеза удушающим приемом на UFC Fight Night 172. Встреча продлилась 12 секунд. Бразилец стал обладателем вакантного чемпионского пояса в наилегчайшем весе. Турнир состоялся в ОАЭ на Бойцовском острове. Также он носит названия UFC on ESPN + 30 и UFC Бойцовский остров 2.
После того, как Генри Сехудо решил оставить титул в наилегчайшем весе, промоушен тут же организовал поединок между Бенавидезом и Фигейреду на турнире UFC on ESPN+ 27, который прошел в феврале. За день до боя Фигейреду провалил взвешивание, а потому более не мог претендовать на чемпионский пояс, хоть и стал победителем.
На счету 32-летнего бразильца 19 побед и 1 поражение. У 35-летнего американца 28 побед и 7 поражений.