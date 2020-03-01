UFC Fight Night 169: прямая трансляция

В ночь на 1 марта в Норфолке (штат Виргиния, США) пройдет турнир UFC Fight Night 169. Турнир возглавит бой между Джозефом Бенавидесом (США) и Дейвисоном Фигейредо (Бразилия) за пояс чемпиона UFC в наилегчайшем весе (д 56,7 кг). При этом в случае победы Фигейредо титул останется вакантным, поскольку он провалил взвешивание.

Также в шоу примет участие российский полутяжеловес Магомед Анкалаев, который сразится с Ионом Куцелабой из Молдавии.

Бои предварительного карда начнутся в 01.00 мск, а основного — в 04.00 мск. Соответственно главный бой турнира стартует в промежутке между 06.00 — 07.00 мск.

Прямую трансляцию турнира можно будет посмотреть на канале UFC ТВ (доступен на видеосервисе More TV, мультимедийной платформе Wink, для абонентов интерактивного ТВ от Ростелеком и Триколор ТВ).