UFC Fight Night 167: все результаты

В ночь на 16 февраля в Рио-Ранчо (штат Нью-Мексико, США) прошел турнир UFC Fight Night 167.

Основной кард:

Полутяжелый вес (до 93,0 кг): Ян Блахович (Польша) победил Кори Андерсона (США) нокаутом, 1-й раунд, 3:08.

Полусредний вес (до 77,1 кг): Диего Санчес (США) победил Мичела Перейру (Бразилия) дисквалификацией, 3-й раунд, 3:09.

Женский наилегчайший вес (до 56,7 кг): Монтана Де Ла Роса (США) победила Мару Ромеро Борелла (Италия) единогласным решением судей.

Легкий вес (до 70,3 кг): Брок Уивер (США) победил Родриго Варгаса (Мексика) дисквалификацией, 1-й раунд, 4:02.

Наилегчайший вес (до 56,7 кг): Рэй Борг (США) победил Рожерио Бонторина (Бразилия) единогласным решением судей.

Легкий вес (до 70,3 кг): Ландо Ванната (США) победил Янси Медейроса (США) единогласным решением судей.

Предварительный кард:

Полусредний вес (до 77,1 кг): Даниэль Родригес (США) победил Тима Минса (США) удушающим приемом, 2-й раунд, 3:37.

Легчайший вес (до 61,2 кг): Джон Додсон (США) победил Натаниэля Вуда (Англия) техническим нокаутом, 3-й раунд, 0:16.

Легкий вес (до 70,3 кг): Скотт Хольцман (США) победил Джима Миллера (США) единогласным решением судей.

Полутяжелый вес (до 93,0 кг): Девин Кларк (США) победил Декуана Таунсенда (США) единогласным решением судей.

Легчайший вес (до 61,2 кг): Мераб Двалишвили (Грузия) победил Кэйси Кенни (США) единогласным решением судей.

Женский легчайший вес (до 61,2 кг): Мэйси Кьяссон (США) победила Шанну Янг (США) единогласным решением судей.

Наилегчайший вес (до 56,7 кг): Раулиан Пайва (Бразилия) победил Марка Де Ла Росу (США) нокаутом, 2-й раунд, 4:42.