UFC Fight Night 166. Все результаты
В Роли (Северная Каролина, США) завершился турнир UFC Fight Night 166.
Основной кард
Тяжелый вес (свыше 93 кг): Кертис Блейдс (США) победил Джуниора дос Сантоса (Бразилия) техническим нокаутом, 2-й раунд, 1:06.
Полусредний вес (до 77,1 кг): Майкл Кьеза (США) победил Рафаэля дос Аньоса (Бразилия) единогласным решением судей.
Наилегчайший вес (до 56. кг): Алекс Перес (США) победил Джордана Эспинозу (США) удушающим приемом, 1-й раунд, 2:33.
Женский минимальный вес (до 52,2 кг): Анджела Хилл (США) победила Ханну Сайферс (США) техническим нокаутом, 2-й раунд, 4:26.
Полутяжелый вес (до 93,0 кг): Джамал Хилл (США) победил Дарко Стошича (Сербия) единогласным решением судей.
Предварительный кард
Средний (до 83,9 кг): Бивон Льюис (США) победил Декуана Таунсенда (США) единогласным решением судей.
Полулегкий (до 65,8 кг): Арнольд Аллен (Англия) победил Ника Лентца (США) единогласным решением судей.
Женский наилегчайший вес (до 56,7 кг): Джастин Киш (США) победила Люси Пудилову (Чехия) единогласным решением судей.
Легчайший вес (до 61,2 кг): Монтел Джексон (США) победил Фелипе Колареса (Бразилия) единогласным решением судей.
Женский легчайший вес (до 61,2 кг): Сара Макманн (США) победила Лину Лансберг (Швеция) единогласным решением судей.
Легчайший вес (до 61,2 кг): Бретт Джонс (Уэльс) победил Тони Грэвели (США) удушающим приемом, 3-й раунд, 2:53.
Полулегкий вес (до 65,8 кг): Герберт Бернс (Бразилия) победил Нэйта Ландвера (США) нокаутом, 1-й раунд, 2:43.